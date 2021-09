Corpo encontrado pode ser do empresário desaparecido em Angra no mês de agosto - Divulgação

Corpo encontrado pode ser do empresário desaparecido em Angra no mês de agostoDivulgação

Publicado 15/09/2021 12:30

O corpo de um homem foi encontrado boiando nesta manhã de quarta-feira (15) próximo à Ilha Grande em Angra dos Reis. Policiais civis e homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram a remoção do cadáver que vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade.

A expectativa é que o corpo possa ser do empresário Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, que está desaparecido desde o dia 22 de agosto. Nesta data, ele e a ex-mulher, Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, estavam a bordo de uma embarcação que desapareceu próximo à Restinga da Marambaia. Uma semana após o corpo de Cristiane foi encontrado sem indícios de violência.

As buscas pelo corpo do empresário haviam sido suspensas na semana passada após uma verdadeira varredura no mar de Angra realizada pelos bombeiros durante duas semanas.