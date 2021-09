O corpo encontrado é mesmo do empresário Leonardo de Andrade, desaparecido desde o dia 22 de agosto - Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2021 15:59

Angra dos Reis – O corpo encontrado próximo à praia do Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis é do empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, que estava desaparecido desde o dia 22 de agosto. Naquele dia, ele e a ex-mulher, Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, estavam a bordo de uma embarcação que desapareceu próximo à Restinga da Marambaia. Uma semana após o corpo de Cristiane foi encontrado sem indícios de violência.



As buscas pelo corpo do empresário haviam sido suspensas na semana passada após uma verdadeira varredura no mar de Angra realizada pelos bombeiros durante duas semanas. Ontem de madrugada um pescador encontrou o corpo enrolado em suas redes e comunicou o fato à polícia que resgatou o cadáver com a ajuda de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.



A confirmação da identidade de Leonardo foi possível devido aos documentos encontrados com ele e a roupa . Segundo o perito legista, a causa da morte foi afogamento, a mesma de Cristiane. Devido a profundidade em que se encontra, os bombeiros não conseguiram chegar ao fundo do mar para confirmar se é a embarcação desaparecida.

O delegado titular da 166 DP (Angra) gravou um vídeo confirmando a informação.