Os novos equipamentos que estão sendo instalados em Angra prometem prever os locais com maior risco de deslizamento na cidade - Foto: Wagner Gusmão

Os novos equipamentos que estão sendo instalados em Angra prometem prever os locais com maior risco de deslizamento na cidadeFoto: Wagner Gusmão

Publicado 15/09/2021 16:16

Angra dos Reis vai participar de um projeto pioneiro em todo o país que promete mostrar as áreas monitoradas que oferecem maior risco de deslizamento durante o período de fortes chuvas. A cidade vai ter em funcionamento, ainda neste ano, cinco Plataformas de Coletas de Dados (PCDs). Os equipamentos estão sendo instalados em parceria entre secretaria executiva de Proteção e Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta em Desastres Naturais (Cemaden).

As plataformas são pluviômetros com sensores capazes de quantificar a umidade do terreno. Nesta quarta-feira (15), um equipamento foi instalado próximo ao Colégio Naval, em uma área onde ocorreu um deslizamento em 2010 que atingiu também o bairro Bonfim. Ontem (14), o Morro da Carioca, um dos locais que mais sofreu com a tragédia de 2010, também teve uma plataforma instalada.

Segundo o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães, as plataformas serão ativadas para entrar em funcionamento até o verão.

- As PCDs vão ser utilizadas em todo o país e Angra está sendo uma das cidades piloto. Essas plataformas darão um panorama mais detalhado das reais condições de cada terreno. Será mais um equipamento para nos dar base de estudo e informações precisas em relação às chuvas fortes – avaliou o secretário.