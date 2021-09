Profissionais da Educação e Saúde estão sendo treinados em Angra para atuar na prevenção de violências autoprovocadas - Foto: PMAR

Profissionais da Educação e Saúde estão sendo treinados em Angra para atuar na prevenção de violências autoprovocadas

Publicado 15/09/2021 14:31

Angra dos Reis - Como parte das atividades do Setembro Amarelo, a coordenação de Saúde Mental, da secretaria de Saúde do município promove hoje (15) o Fórum de Saúde Mental. O evento acontece no Centro de Estudos Ambientais (CEA) até às 17h.

Durante a manhã foi realizada uma capacitação com profissionais da Educação por meio de palestra com o tema “Abordagem do suicídio para profissionais não psicólogos”, ministrada pela psicóloga Letícia Campos, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi). Durante a tarde, a mesma palestra será realizada, voltada para profissionais da área de saúde.

O Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre saúde mental e prevenção de violências autoprovocadas. Os problemas abordados envolvem depressão, ansiedade e, em casos mais graves, tentativas de suicídio. As ações que compõem a programação envolvem diversos setores da prefeitura, principalmente os da área de saúde.

A Organização Mundial de Saúde estima que 70% dos casos de pessoas que tiram a própria vida possuem causas evitáveis e aponta o acolhimento e a escuta qualificada como uma importante ferramenta na diminuição desses números.