Agência dos Correios no Centro de Angra dos Reis Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2021 17:25

Nesta quarta-feira (15), o prefeito de Angra, Fernando Jordão, participou de uma videoconferência com a superintendência dos Correios. A intenção foi solicitar que a empresa ofereça um serviço de melhor qualidade para os moradores da cidade. Na reunião foram discutidas a ampliação da entrega domiciliar e a codificação postal, uma vez que a cidade está mais segura.



O objetivo dos Correios é estar com o serviço de distribuição em todas as ruas até fevereiro de 2022. Para isso, é preciso que as ruas atendam a portaria 2729, do Ministério das Comunicações: as vias e logradouros públicos devem oferecer condições de acesso e segurança aos funcionários dos Correios; ter placas identificadoras dos logradouros instaladas pelo governo municipal e os imóveis apresentarem numeração única, de forma ordenada e individualizada.



Durante o encontro foi fechada uma parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, onde haverá reuniões mensais entre as equipes técnicas das três partes. O primeiro encontro presencial ficou agendado para a semana que vem.



Aproveitando a reunião, o prefeito cobrou mais agilidade para a reabertura das agências dos Correios na Ilha Grande, Jacuecanga e Parque Mambucaba. Com a ampliação da entrega domiciliar e a reabertura das três agências, a tendência é que o movimento dos Correios no Centro da cidade diminua.