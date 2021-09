As manilhas para a obra estão sendo transportadas de barco durante toda esta semana - Foto: PMAR

Publicado 17/09/2021 09:48

Angra dos Reis – Cinco ruas da Vila do Abraão, principal acesso para turistas e visitantes na Ilha Grande, estão recebendo obras de drenagem que vão solucionar um grave problema do local. A ação vai melhorar a vazão às aguas das chuvas de verão, evitando alagamentos. As ruas que vão receber as melhorias são: Getúlio Vargas, Alice Cury, Emílio Sardinha, Dois Rios e Santana.

As obras começaram com o transporte do material que será utilizado do continente para a ilha. Ao todo, serão utilizadas 110 manilhas de 50 centímetros e 555 manilhas de 40 centímetros. O material está sendo transportado durante toda esta semana.



A previsão de conclusão das obras é de três meses, levando em consideração eventuais contratempos com o transporte marítimo dos materiais e o mau tempo. A obra atende a pedidos dos moradores locais.



Outras intervenções estão sendo realizadas na ilha pela prefeitura para reduzir os problemas decorrentes das chuvas.