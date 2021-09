Após muitos anos paralisado, o futebol de praia voltou a movimentar o Aterro de São Bento em Angra - Foto: Divulgação

Publicado 17/09/2021 10:51

Angra dos Reis - Um fim de semana com agenda cheia para os desportistas da cidade. Futebol de campo, futebol de praia e basquete prometem fazer a festa dos torcedores angrenses no sábado e no domingo. O destaque fica para a final do Primeiro Angrense de Futebol de Praia que promete agitar as areias do Aterro de São Bento no sábado (18), a partir das 14h. Confira a agenda completa.



Sábado - 18/09

Final do Campeonato Angrense de Futebol de Praia – Aterro de São Bento – Centro da cidade

Disputa do terceiro Lugar

14 h – Provetá x Real Jovem

Disputa do título

15h30 – Caravelas x Bonfim

Semifinais da Copa Angra de Basquete – Ginásio do Aquidabã – Praia do Anil

15h30 - CEIM X Gil Divers Paraty

17h - Aquidabã x Amigos do Diogão



Copa Angra de futebol de Campo - categoria Sub-17 - Campo da Gringa - Parque Mambucaba

8h - Real Mambucaba (B) x Real Frade

9h30 - Real Mambucaba (A) x Edy Show de Bola

11h - Camorim x Estrela Branca



Copa Real de Veteranos - Estádio Municipal Jair Toscano de Britto – Balneário

15h - Derrota Certa x Encruzo

17h - Aliança Frade x Estrela de Angra

Estádio do Real Esporte Clube – Japuíba

15h - Vitória x União AFC

Domingo – 19/09

Estádio do Real Esporte Clube – Japuíba

8h30 - Entre Amigos x Estrela do Frade

10h30 - Boca Júnior x Trem Bala

14h - Real Frade x Junto e Misturado