O coqueiro da Praia do Aventureiro é um dos cartões postais de Angra retratados na exposiçãoFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2021 14:33

Angra dos Reis - Setenta e quatro desenhos em aquarela apresentando os principais cartões postais de Angra estão em exposição no Centro de Informações Turísticas de Paraty. O olhar cotidiano da cidade, as belas paisagens naturais, urbanas e histórico-culturais foram capturadas de seus cenários originais para tomar forma nas aquarelas do artista plástico angrense, David Pedrosa.

“Expedições em Aquarelas” contempla o público tradicional das artes plásticas, os insere no mundo digital e atrai a juventude que busca novidades e inovação tecnológica nas linguagens artísticas. Os visitantes poderão imergir na arte interagindo através de jogos de memória que propõem o desafio de conhecer Angra e os locais desenhados pelo artista.

O projeto Expedições em Aquarelas foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, por meio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Conhecido por ser o fundador da primeira escola de Artes no município, o artista apresenta, além da exposição, um livro que traz registros artísticos e um pouco da história dessas paisagens.



- As expedições foram um verdadeiro mergulho, um aprofundamento que fazem parte do meu primeiro livro, uma espécie de guia da cidade, que terá tradução para o inglês, nos formatos impresso e digital -, informou David.

A exposição “Expedições em Aquarelas” ficará no Centro de Informações Turísticas de Paraty, na avenida Roberto da Silveira s/n – Centro, próxima à entrada do Centro Histórico, até o dia 15 de outubro das 9h às 20h. A entrada é gratuita.