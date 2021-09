Antes do início da vacinação já havia pessoas aguardando para ser imunizadas - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 09:54

Quem mora em Angra dos Reis e ainda não tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19 pode aproveitar para se imunizar hoje. Uma tenda foi montada nesta segunda-feira (20), no Cais de Santa Luzia, no Centro da cidade.

Na ação estarão disponíveis as primeiras doses para toda a população com 18 anos ou mais; segundas doses para os vacinados com Pfizer no dia 01/08 ou antes e dose de reforço para os idosos com 70 anos ou mais com esquema vacinal completo no dia 18/03 ou antes.

Para ser vacinado, a pessoa deve apresentar documento de identificação e CPF. Se for tomar a 2ª dose ou a dose de reforço, precisa levar ainda o comprovante da dose anterior. A vacinação acontece das 10h às 16h.