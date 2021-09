No bairro Caputera, uma clareira foi aberta após a derrubada de árvores, provavelmente por uma retroescavadeira - Foto: Divulgação

Angra dos Reis- Denúncias feitas ao Linha Verde, do Disque Denúncia Angra, levou a Unidade de Polícia Ambiental (Upam) a registrar duas ocorrências de crimes ambientais praticados na cidade nesta semana.

A primeira foi uma ocorrência de supressão de vegetação, corte de talude e de árvores, no bairro Caputera. No local, os policiais encontraram uma área de aproximadamente 1.500 m², que fica nos fundos de um bar, onde estava sendo realizada supressão de vegetação, aparentemente com uso de retroescavadeira, e corte de árvores, talude e canalização de um curso d’água.

Não havia placa identificando o responsável pela obra e as especificações da mesma. A área faz parte da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Cunhambebe. Um registro de ocorrência foi feito na delegacia da cidade.

O outro caso aconteceu no bairro Cantagalo, divisa com Mangaratiba. No local os policiais do Upam encontraram movimentação de solo e extração irregular de pedras, utilizadas em uma obra no próprio local. O terreno fica em Área de Preservação Permanente (APP) e solo não é edificável. Também não havia placa com licença ou autorização ambiental para a realização das atividades. A extração do minério gerou aproximadamente 200 m² de degradação ambiental.

Foi realizada uma busca no entorno da obra a fim de encontrar testemunhas ou autores dos crimes ambientais, porém a equipe não obteve êxito. O fato foi apresentado na 166ª DP e o registro de ocorrência foi confeccionado.