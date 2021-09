A expectativa é que Angra volte a ter grandes eventos com a diminuição dos números da pandemia de Covid-19 - Foto: PMAR

Publicado 18/09/2021 15:16

Angra dos Reis - Na próxima terça-feira (21), a prefeitura de Angra vai publicar um novo decreto alterando as medidas restritivas em vigor em virtude do Covid-19. A ideia é flexibilizar algumas ações, sempre tendo como prioridade a preservação da saúde dos moradores e turistas. A intenção do novo decreto é garantir a volta dos eventos, uma vez que houve melhora nos números da pandemia de Coronavírus.



Com as limitações de viagens para outros países, a expectativa para a alta temporada, incluindo Réveillon, Procissão Marítima de 1º de janeiro e Aniversário da Cidade (06/01) até o Carnaval 2022, é de muitos visitantes em Angra dos Reis. Os hotéis e clubes estão trabalhando em parceria com a prefeitura municipal para potencializar a vinda desses clientes, fomentando assim a geração de empregos diretos e indiretos.



- Existe uma grande procura por reservas, a expectativa é grande do Natal até o Carnaval. Esperamos que seja liberada 100% das vendas para hotéis, mas de uma maneira coerente, com responsabilidade. Que as restrições existam, mas também que tenha consenso – afirmou a gerente operacional de um dos principais hotéis da cidade.



A procura por festas também é enorme. Desde julho pessoas perguntam pela programação para a alta temporada, que terá eventos de dia, no formato beach bar, e festas noturnas, incluindo a virada do ano, com all inclusive.

- Acredito que Angra vá ser um dos maiores destinos no final de ano, a expectativa é muito grande. A tendência é liberar, mas com responsabilidade para que consigamos fazer os eventos. Teremos aferição na entrada dos eventos e a apresentação do cartão nacional de vacinação com as doses completas - explicou um produtor de eventos.



O consenso entre todos os envolvidos é que essa retomada ofereça segurança ao público e para quem for trabalhar.



O secretário de Eventos da cidade destaca a importância do avanço na vacinação e a parceria com o setor hoteleiro e de eventos para que Angra volte a ter entretenimento para a população e turistas.



- Estamos construindo junto com o setor as regras e protocolos para voltarmos com segurança, para que todos possam se organizar para o Réveillon e o verão e assim gerar mais emprego para Angra – afirmou João Willy Seixas.