Cleiton é encaminhado para a DP de Angra após ser presoFoto: Divulgaçã

Publicado 20/09/2021 14:50

Agentes da Polícia Civil da 166 DP (Angra) prenderam na manhã desta segunda-feira (20), Cleiton Carneiro da Silva, no bairro Monsuaba, enquanto ele tentava vender um carro. Ele é acusado do homicídio de Marcelo Marques da Silva, ocorrido em 28 de junho deste ano e estava com um mandado de prisão expedido pela justiça.



De acordo com o delegado titular de Angra, Vilson de Almeida, os policiais chegaram até o acusado rastreando informações de que ele tentava vender um automóvel nas proximidades de sua própria residência, em Monsuaba.



A polícia cercou o local e abordou Cleiton enquanto ele mostrava o carro ao comprador. Ele tentou disfarçar se abaixando sob o caput como se inspecionasse o motor do automóvel, mas acabou sendo reconhecido e preso. Claiton não resistiu à prisão e foi conduzido à 166ªDP.