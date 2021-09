Os veleiros prometem agitar Angra dos Reis no feriadão da Independência 2022 - Foto: Divulgação

Os veleiros prometem agitar Angra dos Reis no feriadão da Independência 2022Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2021 10:36 | Atualizado 21/09/2021 14:21

Um dos feriados mais movimentados de Angra dos Reis vai ganhar um desfile de embarcações. A Semana de Vela 2022 foi confirmada para setembro do ano que vem na Baía da Ilha Grande. Como o feriado será numa quarta-feira, o evento foi marcado entre os dias 8 e 11/09 com a intenção de atrair os turistas durante todo o feriadão. Essa será uma boa oportunidade do público ver de perto uma competição que só assisem pela tv.

De acordo com os organizadores, Angra dos Reis foi escolhida para sediar o evento devido a Baía da Ilha Grande oferecer condições perfeitas para as competições e atividades turísticas. Há raias para regatas com condições de ventos rondados e de diferentes intensidades, colocando à prova toda a habilidade dos velejadores. Para atividades turísticas, o mar abrigado, límpido e a temperatura agradável, são um convite à diversão.

São esperados cerca 80 veleiros participantes e os velejadores poderão ancorar suas embarcações próximas ao Centro da cidade, o que será uma atração para turistas e moradores. Devido ao grande número, os veleiros também poderão contar com a infraestrutura do shopping e marinas com todo o apoio náutico. As classes convidadas serão todas as afiliadas da Associação Brasileira de Vela de Oceano – ABVO. Os medalhistas olímpicos Laers e Torben Grael são aguardados no evento.