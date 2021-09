As doações para o evento já estão chegando na Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres - Foto: Divulgação

As doações para o evento já estão chegando na Fraternidade de Santa Dulce dos PobresFoto: Divulgação

Publicado 21/09/2021 14:56

Angra dos Reis - Uma série de ações com o objetivo de promover a autoestima do cidadão estão sendo preparadas para o próximo dia 27 de setembro. Corte de cabelo, barba, maquiagem, serviços de saúde, serviços de assistência social e atividades culturais farão parte das celebrações em torno do Dia da Caridade. A Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres, da Paróquia da Imaculada Conceição, está à frente da organização das atividades e todos os serviços serão oferecidos de forma gratuita.



O evento está programado para acontecer das 9h às 17h, na Casa de Acolhida Frei Fernando que fica anexa à Igreja Matriz de Angra dos Reis, Rua Pereira Peixoto, 105, Centro da cidade.



- Este dia é uma forma de lembrarmos o principal legado de Santa Dulce dos Pobres, que é a caridade. A caridade é uma virtude e que tem de ser exercitada diariamente. A atividade tem essa proposta de despertar o espírito caridoso no coração dos nossos semelhantes -, detalha Zélio Nascimento, irmão-presidente da Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres.



Quem ainda não foi vacinado contra a Covid-19 ou contra a gripe, poderá ser imunizado neste dia, desde que faça parte do público-alvo, preconizado pelo Ministério da Saúde.