Erivélton, de 29 anos, descobriu um tumor raro na face e precisa arrecadar recursos para a cirurgiaFoto: Divulgação

Publicado 21/09/2021 17:30

Angra - Há cinco meses o professor de educação física Erivélton dos Santos, 29 anos, morador do bairro Japuíba, em Angra dos Reis, começou a sentir fortes dores de cabeça. À princípio, foi tratado como se estivesse com sinusite, inflamação dos seios nasais. Desde então tomava medicamentos específicos para combater a doença.



Há duas semanas, porém, Erivélton voltou a sentir uma forte dor no rosto. Foi orientado a fazer novos exames e uma ressonância magnética para saber qual era o problema que está enfrentando. O resultado mostrou um tipo raro de tumor na face que está crescendo rápido nos últimos dias.



Nesta terça (21), Erivélton esteve em uma clínica no Rio de Janeiro e foi orientado a fazer uma cirurgia urgente para retirada do tumor. Somente após a extração uma biópsia dirá se o mesmo é maligno ou benigno.



Com o alto valor cobrado pela cirurgia – R$ 55 mil –, a família do professor de educação física que dá aulas de natação para crianças com necessidades especiais, decidiu fazer uma vaquinha online para arrecadar a quantia necessária para realizar a retirada do tumor. Até o fechamento desta matéria, menos de 1% do valor total havia sido arrecadado.