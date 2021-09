A ambulancha tem equipamentos que aumentam as chances de salvar vidas de acidentados na Baía da Ilha Grande - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 22/09/2021 12:59

Angra dos Reis – Moradores e turistas que visitam a cidade do litoral Sul do Rio de Janeiro passam a contar com um novo equipamento que promete mais agilidade e rapidez no socorro na Baía da Ilha Grande. Uma lancha de 44 pés foi equipada com desfibrilador, monitor cardíaco, respirador, material de intubação e insumos básicos que auxiliam os socorristas em casos de maior gravidade.



A unidade de saúde móvel marítima tem capacidade para atender até quatro pacientes simultaneamente. Ela atenderá por chamados do 192 (Samu) em serviços de resgate, urgência e emergência dos moradores das ilhas da Baía da Ilha Grande e turistas em sistema de plantão 24 horas, todos os dias da semana.



Os atendimentos de rotina serão realizados por uma equipe básica que conta com um enfermeiro e um técnico. Nos casos graves, uma equipe da avançada, que conta com a presença de um médico, será acionada.



O novo equipamento foi entregue nesta terça-feira (21) durante solenidade que contou com a presença do prefeito da cidade, Fernando Jordão. A unidade de saúde móvel marítima foi batizada de ambulancha.