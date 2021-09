O fuzil AR 15, as drogas e as munições foram apresentados pelos policiais na 166 DP (Angra) - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2021 11:33

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na noite de ontem (22), em Angra dos Reis. De acordo com o registro de ocorrência da166 DP (Angra), agentes do Grupo de Apoio Tático (GAT) estavam em patrulhamento na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Areal, quando foi atacada por um grupo de bandidos que saia do bairro.



Houve troca de tiros e parte do bando conseguiu fugir. Quando os disparos cessaram, Silvino Honório de Souza, 31 anos, foi encontrado caído ferido pelos policiais. Socorrido e levado para o hospital Municipal da Japuíba (HMJ), ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.



Com Silvino a PM encontrou um fuzim AR15, 30 pedras de crack, rádio comunicador, 8 munições, entre outros artigos utilizados no tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis.