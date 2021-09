As crianças são o principal alvo da conscientização para mudar a realidade do trânsito em Angra - Foto Larissa Torres

As crianças são o principal alvo da conscientização para mudar a realidade do trânsito em AngraFoto Larissa Torres

Publicado 23/09/2021 13:44

Angra dos Reis - O número de acidentes automobilísticos registrados em Angra cresce ano após ano, fazendo aumentar o número de vítimas fatais ou que passam a viver com sequelas graves. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, 395 acidentes foram registrados de janeiro a setembro deste ano, sendo que a maioria (202) foram colisões.

Moradores da cidade tiveram a oportunidade de enxergar o trânsito sob outra ótica na quarta-feira (22). Como parte da Semana Nacional de Trânsito, um simulado foi realizado para mostrar as dificuldades de quem está atrás de um volante e a responsabilidade de quem guia bicicletas, motos ou somente atravessa a rua.

- Fizemos a inversão de papéis para demonstrar que cada um tem a sua responsabilidade no trânsito. Se todos fizerem a sua parte, teremos um trânsito mais harmonioso, seguro e integrado –, explicou o assistente de Educação para o Trânsito, José Aparecido da Silva.

O simulado contou com a participação de alunos de escolas públicas, motoristas de diversos setores da prefeitura, bombeiros civis, integrantes de grupos de ciclismo e da população em geral. Todos participaram de palestras sobre limite de velocidade, ultrapassagem, condições adversas no trânsito e do simulado prático na área externa do Centro de Estudos Ambientais, que fica no bairro Balneário.

Para o superintendente de Segurança, Transporte e Trânsito de Angra, ações como essa ajudam a criar uma maior consciência sobre o papel de cada cidadão no trânsito das cidades.

- Nós notamos que a partir de ações preventivas e com palestras em escolas públicas e particulares para alunos do primeiro e segundo segmentos, isso tem criado maior consciência e trazido resultados positivos que esperamos ser ainda maiores no futuro -, disse Ricardo Ferreira, superintendente de Trânsito da cidade.