Rômulo tinha um mandado de prisão por tentativa de homicídio cometido na cidade de Três Rios - Foto: Polícia Civil

Rômulo tinha um mandado de prisão por tentativa de homicídio cometido na cidade de Três RiosFoto: Polícia Civil

Publicado 24/09/2021 10:50

Policiais do setor de inteligência da delegacia de Angra dos Reis, 166 DP, prenderam um foragido da justiça de Três Rios na tarde de ontem (23). Ele estava com um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca naquela cidade por tentativa de homicídio cometida em janeiro deste ano.



De acordo com as informações, o foragido estava em uma loja comprando bebidas para o fim de semana, no bairro Bracuí. Os policiais foram até o local indicado e confirmaram a presença de Rômulo da Silva Santos, que após notar a presença dos agentes, não ofereceu resistência e se entregou pacificamente.



Em depoimento na 166 DP, Rômulo disse que existe uma grande disputa pelo domínio do tráfico de drogas em Três Rios. Ele, que pertence a uma facção, teria encontrado com um homem da facção rival e atirado contra ele, acertando a vítima, que sobreviveu.



O foragido disse ainda que sabia haver um mandado de prisão contra ele e que estava fugindo desde a tentativa de homicídio. Rômulo será transferido para Três Rios onde vai responder pelo crime.



Veja o momento em que o foragido chega à delegacia de Angra.