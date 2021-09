Angra será a quarta cidade a debater o Turismo no estado no período pós-pandemia - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2021 16:45

Angra dos Reis vai sediar o 4º Congresso Empresarial Estadual de Turismo, evento promovido pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro. O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de dezembro deste ano. O público-alvo do congresso são empresários do setor turístico, do comércio, serviços e indústria, agentes públicos e representantes do terceiro setor.



A realização em Angra será numa parceria entre a Fundação de Turismo do Município (TurisAngra) e o Angra & Ilha Grande Convention Bureau (Angra CVB). O Congresso passou por Cabo Frio e Búzios, destinos turísticos consolidados no Estado.



O encontro pretende abordar temas como as perspectivas do setor no pós-pandemia, governança, novas tecnologias na apresentação dos destinos turísticos, associativismo, criação de roteiros e materiais de autopromoção, calendário de eventos e captação de recursos. O secretário de Estado de Turismo e prefeitos da região estarão entre os convidados para os debates sobre políticas públicas.



Para o presidente do Angra CVB, Marc Olichon, o evento será realizado num momento importante. – Estamos ansiosos pela retomada dos negócios de turismo na cidade após os graves reflexos da pandemia, quando as atividades de meios de hospedagem e passeio chegaram a ficar até 10 meses fechadas -, declarou Olichon.