A vacinação é obrigatória para cães e gatos com mais de três meses - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2021 20:50

A Prefeitura de Angra inicia neste sábado (25) a campanha de vacinação antirrábica animal. Cães e gatos poderão ser vacinados gratuitamente em quatro bairros da cidade: Praia da Chácara (shopping), Japuíba (Centro de Especialidades Médicas), Jacuecanga (Estratégia de Saúde da Família) e Parque Mambucaba (Campo da Gringa).



Poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis com mais de três meses. A imunização visa manter a doença sob controle uma vez que a raiva não tem cura e pode ser transmitida a humanos. A vacina é obrigatória.



A vacinação vai até novembro e percorrerá diversos bairros do município durante o período. O horário é de 9h às 13h. Em dias chuvosos não haverá aplicação das doses.



Quem preferir agendar e levar o animal para ser imunizado na Secretaria de Saúde pode ligar para (24) 3377-4025. Além disso, pessoas que possuem 10 animais ou mais podem solicitar a vacinação em domicilio, pelo mesmo número de telefone.



A expectativa é imunizar 20 mil animais em todo o município.



A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los.



Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. O uso da máscara para o condutor do animal é obrigatório e não é permitida a cessão de vacinas para aplicação em casa.



Confira a agenda completa da 1º semana de vacinação



SÁBADO (25/9):

Praia da Chácara (Shopping Piratas): 9h às 16h

Japuíba (CEM Japuíba): 9h às 13h

Jacuecanga (ESF Jacuecanga): 9h às 13h

Parque Mambucaba (Campo da Gringa): 9h às 13h



SEGUNDA (27/9): 9h ÀS 13h

Sapinhatuba 1 (perto da rodovia)

Sapinhatuba 2 (perto da rodovia)

Sapinhatuba 3 (perto da rodovia)

Serra D’Água (rua principal)

Pontal (perto do posto)

Gamboa do Belém (perto da rodovia)

Garatucaia (praia)

Cantagalo (entrada do bairro)

Portogalo (praça)

Parque Mambucaba (Campo da Gringa e praça da Rua 18)

Frade (praça e perto da Escola Reseck)



TERÇA (28/9): 9H ÀS 13H

Marinas (perto do posto)

Balneário (quadra)

Parque das Palmeiras (perto do Samburá)

Ribeira (praça)

Belém (praça do posto e Campo de Areia)

Água Santa (entrada do bairro)

Caputera 1 (perto do posto)

Caputera 2 (perto da igreja católica)

Parque Mambucaba (Campo da Gringa e praça da Rua 18)

Frade (entrada da rua Cunhambebe e quadra da Constância)



QUARTA (29/9): 9H ÀS 13H

Balneário (quadra)

Praia do Anil (praça), abrangendo Tatu e Fortaleza

Morro da Glória 1 (antiga garagem)

Predinhos da UPA

Belém (praça do posto e Campo de Areia)

Ponta Leste (volante)

Monsuaba (praça)

Vila da Petrobrás (próximo ao Cepe)

Sertão do Perequê (volante)

Parque Mambucaba (perto da Defesa Civil)

Sertãozinho do Frade (campo)

Grataú e Praia do Recife (volante)



QUINTA (30/9): 9H ÀS 13H

Morro da Glória 1 (predinhos da Glória), abrangendo Morro do Peres

Centro (perto da Clínica da Família e Praça do PAM), abrangendo morros do Centro

Areal (predinhos)

Belém (bar do Mateus e Mercado Pezão)

Ponta Leste (volante)

Monsuaba (praça)

Parque Mambucaba (perto da Defesa Civil e Associação dos Produtores Rurais)

Gamboa do Bracuí (campo)

Bracuí (perto do cemitério)



SEXTA (1/10): 9H ÁS 13H

Morro da Cruz (próximo a Escola M. Cruz), abrangendo Glória 2

Centro (perto da Clínica da Família e Praça do PAM), abrangendo Morros do Centro

Banqueta (predinho, posto e ponto final)

Jacuecanga (perto da Polícia Rodoviária Federal, perto do Ciep e campo society)

Parque Mambucaba (associação dos produtores rurais)

Sertão do Perequê (Sítio Três Garças nº 6699)

Santa Rita 2 (Mercado da Praia e antiga Regional).