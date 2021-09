O acidente assustou quem passava local - Foto: Redes sociais

Angra dos Reis – Um carro capotou na noite de ontem (24) em pleno Centro da cidade assustando quem voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. A motorista perdeu o controle do veículo após bater no canteiro, atingiu uma moto e o carro tombou, assustando quem passava pelo local.



O acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas de Angra, a Júlio Maria. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar estiveram no local, mas ninguém ficou ferido gravemente. O trânsito ficou em meia pista até que o carro fosse retirado do local.



Durante a tarde uma criança foi atropelada por um motociclista quando andava de bicicleta pela Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Japuíba.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino de 11 anos foi encaminhado para atendimento no Hospital Municipal da Japuíba. O motociclista sofreu ferimentos leves, foi atendido no local do acidente e liberado.



O trânsito no local ficou em meia pista durante o atendimento à vítimas.