Elisângela está desaparecida desde maio de 2020 - Foto: Disque Denúncia

Publicado 25/09/2021 09:48

A camareira Elisangela Rocha de Carvalho Seixas, 43 anos, moradora do bairro Praia Vermelha, em Angra dos Reis, está desaparecida desde o dia 8 de maio de 2020, quando saiu de casa com destino ao bairro Bracuí. Depois deste dia, Elisangela não foi vista nem fez contato com parentes ou familiares.

Um de seus filhos publicou em uma rede social um desabafo sobre a saudade que sente da mãe.

"Eu queria sentar, conversar, e rir com você hoje, mas não, hoje vim aqui relembrar que se faz 1 ano e 4 meses sem você! Na minha memória estão guardados todos os momentos bons, de diversão, festa, risada, conversas que tive com você. Como era bom... Sinto saudades todos os dias... do seu carinho, do seu amor e abraço, como eu queria voltar no tempo", escreveu o filho.



O Disque Denúncia pede a quem viu Elisângela ou tem informações sobre o seu paradeiro que entre em contato com o número 0300 253 1177 ou envie mensagem pelo aplicativo 'Disque Denúncia RJ'.