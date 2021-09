Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a capturar Gustavus - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2021 11:51

Policiais Civis da delegacia de Angra dos Reis e policiais militares da UPP do bairro Belém prenderam em flagrante Gustavus Corrêa Ramos, de 29 anos, por roubo a estabelecimentos comerciais. Ele agia utilizando uma réplica de pistola e já havia roubado diversas lojas na região da Grande Japuíba. Em um desses roubos, ele foi filmado pelas câmeras de segurança de uma farmácia e as imagens foram enviadas para polícia.



Na tarde de ontem (24), a Polícia Civil recebeu a informação de que uma pessoa armada, com caracteristicas semelhantes ao homem que assaltou a farmácia, estava andando pela estrada da Banqueta, bairro próximo ao local do crime. Policias civis e uma guarnição da Polícia Militar foram ao local, identificaram o suspeito e encontraram a réplica de pistola com ele.



Levado para a 166 DP (Angra), Gustavus foi reconhecidopor uma de suas vítimas e recebeu voz de prisão. Ele passou a noite na delegacia de Angra e vai ser levado para audiência de custódia ainda hoje.