Os ônibus lotaram o estacionamento da Praia do Anil, em AngraFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2021 17:45

O primeiro fim de semana após o reajuste na taxa de turismo foi de forte movimento em Angra dos Reis. No sábado (25), apesar do dia nublado e praticamente sem sol, 48 veículos entraram na cidade, sendo que 13 foram para pousadas e 35 para “day use”, estes pagando a nova taxa de R$ 900,38.



No domingo (26), esse número aumentou para 63 veículos, sendo que seis foram para pousadas e 57 vieram apenas passar o dia na cidade. O total do final de semana foi 111 veículos, sendo 19 para pousadas e 92 para “day use”. Os valores da taxa para pousadas variam de acordo com o número de dias que os hóspedes ficarão na cidade, podendo chegar a R$ 222,31.



De acordo com Amanda Salazar, Superintendente de Turismo da Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra – os números foram semelhantes aos fins de semana de baixa temporada.

- A movimentação deste final de semana foi uma média dos números dos últimos finais de semana. Não houve queda nas visitas à cidade devido a nova taxa -, informou Amanda.



Quem passou pela Avenida Ayrton Senna na manhã de domingo (26), pôde perceber um grande número de ônibus estacionados aguardando os turistas retornar dos passeios, como mostra o vídeo a seguir.