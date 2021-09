O prefeito de Angra explica aos representantes dos Correios a importância da volta dos serviços da empresa à Vila do Abraão - Foto: Wagner Gusmão

O prefeito de Angra explica aos representantes dos Correios a importância da volta dos serviços da empresa à Vila do AbraãoFoto: Wagner Gusmão

Publicado 28/09/2021 18:04

Angra dos Reis - Os moradores da Vila do Abraão, na Ilha Grande, e os turistas que visitam a localidade, voltarão a contar com serviços postais a partir de 18 de outubro.

A decisão foi tomada durante reunião nesta terça-feira (28), entre o prefeito de Angra, Fernando Jordão, e o superintendente dos Correios do Estado do Rio de Janeiro, Arnaldo Luiz Peres Marques dos Santos.



A reabertura da agência é fruto de um convênio assinado entre as partes. Nele, ficou definido que o município cederá local e funcionário que será treinado pela empresa.



- Nosso objetivo é oferecer à população o direito de receber correspondências e encomendas em suas casas – disse o prefeito Jordão.



Ele lembrou que o governo trabalha em parceria com a Câmara Municipal e os Correios para que toda cidade seja contemplada com melhorias nos serviços postais.



- Com o trabalho conjunto, vamos viver um novo momento da distribuição dos Correios. Para isso, entre outras medidas, vamos atuar firme na regularização dos CEPs das ruas – informou Jordão.