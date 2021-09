O projeto pretende mudar o turismo no Centro de Angra dos Reis - Foto: Divulgação

O projeto pretende mudar o turismo no Centro de Angra dos ReisFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2021 16:10

Angra dos Reis está prestes a ganhar um novo parque ambiental, o Parque Natural da Mata Atlântica, batizado de Parque da Cidade. Diferentemente dos existentes, este dará a oportunidade de exploração comercial do Eco Turismo.



De acordo com a prefeitura de Angra, a parceria com a iniciativa privada vai permitir a construção de uma série de atrativos, como teleférico e restaurantes com visão panorâmica de toda a Baía da Ilha Grande.



O Parque da Cidade envolve a parte alta dos morros do Centro de Angra dos Reis e segue por cima de diversos bairros, chegando ao Colégio Naval. A área ocupa mais de mil hectares e é uma unidade de conservação de proteção integral.



Segundo Mário Reis, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Angra (IMAAR), o projeto pretende alinhar proteção ambiental, turismo e empregabilidade, levando desenvolvimento com sustentabilidade aos moradores da área central da cidade.



- Desde o início nós inserimos as comunidades próximas ao parque na concepção do modelo que seria proposto. Isso nos deu um maior respaldo para apresentar o projeto final que está à disposição da iniciativa privada”, disse Mário.



O edital e o material técnico estão no site http://ppp.angra.rj.gov.br/parque-da-cidade.asp para consulta dos interessados.



Ao todo, o projeto vai demandar investimentos na casa de R$ 29 milhões, com exploração do parque por 35 anos pela concessionária. Apenas a estrada de acesso e o estacionamento para visitantes serão feitos pela prefeitura, sendo que os demais atrativos dependerão de investimentos da empresa que ganhar a concessão.



O acesso ao parque será construído com R$ 10 milhões do Ministério do Turismo. De acordo com André Pimenta, secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da prefeitura de Angra, o processo licitatório para a obra está sendo preparado.



- A cobrança de estacionamento e ingressos são os maiores arrecadadores financeiros de quem administra um parque como o que nós estamos propondo”, disse Pimenta, durante audiência pública realizada nesta terça (28). Durante o evento, os presentes puderam tirar dúvidas sobre o projeto e seu modelo de concessão.



A previsão é que a licitação do Parque da Cidade de Angra dos Reis aconteça no início de dezembro e deve ser realizada na Bolsa de Valores de São Paulo.