O Público poderá assistir pelo canal Angra Eventos no YouTube - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 28/10/2021 14:53

Angra dos Reis - Pelo segundo ano consecutivo o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande será transmitido pela internet. Quinze músicas serão apresentadas neste sábado (30), a partir das 20h30, com transmissão pelo canal Angra Eventos no YouTube.



Entre as músicas finalistas, 12 foram inscritas no tema livre e 3 no tema ecologia. Músicos e bandas de vários estados do país, como Bahía, Paraná e São Paulo, vão apresentar suas canções. Os concorrentes no tema ecologia são de Angra dos Reis.



As músicas vencedoras receberão troféus nas duas categorias. Será premiado ainda o “Melhor Intérprete”, que terá vencedor único, independente da categoria.



O corpo de jurados será composto por Raphael Herculado (cantor, guitarrista e compositor pernambucano); Fabiano Nascimento (cantor, compositor e produtor musical) e Luiz Augusto Rodrigues (compositor e intérprete).



Confira as canções inscritas no 18º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande.



Tema Livre:



Onde Você Estiver – Maitê Castro – Angra dos Reis/RJ

Feijão com Arroz – Mauro Menezes – Macaé/RJ

Eu, Ela e o Diabo – Murilo Onofre – Volta Redonda/RJ

Cais – Plínio Thomaz – Angra dos Reis/RJ

Rede de Rezas – Valéria de Cássia – Campinas/SP

Na Frente Eu Faço se Você Pedir – José Ginaldo – Salvador/BA

Meninos e Meninas – Claudio Souza – Foz do Iguaçu/PR

Rentrée – Humberto de Almeida – Goiânia/GO

Aconteceu de Novo – Alexandre Benato – Piedade/SP

Povos das Florestas – Grupo Origens – Guarulhos/SP

24 Horas – Mariana Assad – Angra dos Reis/RJ

O Sistema Solar do Pequeno Príncipe – Banda Circunlókios – Volta Redonda/RJ



Tema Ecologia:



Vira Lata Bikers – Rezende Nascimento – Angra dos Reis/RJ

Céu Brilhante – Chocolate e os Bombons Fora da Caixa – Angra dos Reis/RJ

Retorno – João Pedro Cunha – Angra dos Reis/RJ