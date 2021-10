O cemitério da Igreja Matriz é um dos 10 existentes em Angra - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 28/10/2021 14:26

Angra dos Reis - Os cemitérios da cidade vão abrir sem restrições para visitas na terça-feira (2) durante o feriado de Finados. Quem for visitar os túmulos de entes queridos deverá usar máscaras faciais, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. O uso de álcool gel também é recomendado. O horário de funcionamento dos cemitérios será entre 8h e 17h, sem necessidade de agendamento.



Os cemitérios municipais de Angra estão localizados nos bairros Belém, Serra D’Água, Jacuecanga, Bracuí e Vila Histórica de Mambucaba. Existem também cemitérios públicos nas praias do Provetá, Freguesia de Santana e Vila do Abraão, todos na Ilha Grande.



No centro da cidade, o ossário do Cemitério de Santo Antônio funciona ao lado do Convento São Bernardino de Sena e o ossário do cemitério da Igreja Matriz fica anexo à Capela Mortuária.



O Dia de Finados tradicionalmente é marcado pela grande presença de pessoas nos cemitérios que visitam túmulos de parentes e amigos falecidos para prestar homenagens, levando flores, velas e objetos pessoais.