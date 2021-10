Moradoras da Vila do Abraão querem mais segurança - Foto: Divulgação Redes Sociais

Publicado 27/10/2021 17:15

Angra dos Reis - Um grupo de mulheres que moram na Vila do Abraão, na Ilha Grande, realizou um protesto na noite de terça-feira (26) pedindo mais segurança para mulheres da localidade. De acordo com relatos das participantes, vários casos de agressão contra elas têm acontecido na vila, preocupando quem mora no local.



No domingo (24), a proprietária de um restaurante foi agredida quando tentava defender uma funcionária vítima de assédio. Ela também acabou sendo agredida com um soco no nariz e outro na cabeça.



A Polícia Militar foi chamada e levou os agressores para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Angra. Porém, os agressores vão responder ao processo em liberdade.



Uma das reivindicações das manifestantes é a implantação de um núcleo da DEAM na Ilha Grande para que elas não precisem se deslocar até o continente afim de registrar as ocorrências