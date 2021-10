O delegado de Angra vai ministrar aulas gratuitas duas vezes por semana - Foto: Redes sociais

O delegado de Angra vai ministrar aulas gratuitas duas vezes por semanaFoto: Redes sociais

Publicado 27/10/2021 15:25

O delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, doutor Vilson Almeida, anunciou nesta quarta-feira (27) que vai ministrar um curso intensivo preparatório gratuitamente para os moradores da cidade que vão prestar o concurso para a Polícia Civil.



As aulas serão ministradas duas vezes por semana, terças e quartas, no Centro de Estudos Ambientais, no bairro Praia da Chácara, entre 19 e 21 horas. As matérias serão Direito Penal e Processo Penal, Constitucional e Administrativo.



Além de delegado, Vilson Almeida é professor de Direito há mais de 10 anos e foi procurado para ajudar pessoas que se inscreveram no concurso.



- De pronto acreditei que poderia contribuir, pois muitos alunos não têm como custear um curso preparatório. Me prontifiquei a ministrar as aulas e espero ajudar aqueles que precisam -, disse o delegado.



Os interessados deverão realizar suas inscrições através do WhatsApp (24) 99229-0464. As vagas são limitadas. As aulas começam no dia 9 de novembro e seguem até o fim de dezembro.



A Polícia Civil do Rio de Janeiro está oferecendo 350 vagas distribuídas em cargos de nível fundamental, médio e superior.

As vagas são para os cargos de técnico de necropsia, inspetor de polícia, perito criminal, perito legista, investigador policial e auxiliar de necropsia. A remuneração inicial varia entre R$ 4.606,29 e R$ R$ 9.924,06.