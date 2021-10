O mar de Angra promete ficar agitado com mais uma competição de canoagem - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:35

Angra dos Reis – Após o sucesso da etapa final do campeonato estadual de Canoa Havaiana na Praia do Anil no último fim de semana, a cidade confirmou que sediará o Estadual de Canoagem 2021 no mês que vem.





O evento está sendo organizado pela secretaria municipal de Esporte e Lazer em parceria com o Colégio Naval e a Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis (Acoar). O evento está programado para o dia 13 de novembro, às 8h15, na enseada do Colégio Naval. As inscrições estão abertas até 10 de novembro no site da prefeitura de Angra - www.angra.rj.gov.br - colocando na busca Calendário Esportivo de Angra dos Reis. Não serão aceitas inscrições no dia da competição.

Os participantes que alcançarem 1º, 2º e 3º lugares em todas as categorias e classes, tanto no feminino como no masculino, ganharão medalhas.

A secretaria de Esportes pretende promover a integração dos praticantes e estimular a participação de novos canoístas do próprio município em provas estaduais.



- Temos potencial para ser uma grande referência no esporte náutico em âmbito nacional e até internacional –, garantiu o secretário da pasta, Vítor Simões.