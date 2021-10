Lucas foi um dos destaques da equipe de Angra marcando dois gols na partida - Foto: Divulgação Angra Futsal

Publicado 24/10/2021 16:10

Angra dos Reis – A equipe do litoral fez seu primeiro jogo na Copa Sul-Fluminense de Futsal neste domingo (24) diante de Valença, no ginásio do Clube Náutico de Volta Redonda. O placar final foi 3 a 3, com os gols do Angra sendo marcados por Lucas (2) e Renanzinho Maradona.

A equipe de Valença fez 2 a 0, mas Angra reagiu e empatou a partida. Valença passou a frente do placar de novo, mas Angra correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar o jogo que terminou 3 x 3.



O time angrense, comandado pelo técnico Paulo Moté, enfrenta no próximo domingo (31) o Esporte Clube São Caetano, de Resende. Angra está no grupo 2 e ainda enfrentará o Futsal Volta Redonda e o Rosário Futebol Clube, de Paraíba do Sul, na primeira fase da competição.



A 3ª Copa Sul-Fluminense de Futsal tem a participação de 15 times divididos em três chaves de cinco equipes.