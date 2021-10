Os policiais encontraram a droga em um fundo falso no banco traseiro do veículo - Foto: Divulgação Proeis

Os policiais encontraram a droga em um fundo falso no banco traseiro do veículoFoto: Divulgação Proeis

Publicado 22/10/2021 21:07

Um suposto motorista de aplicativo que dirigia um carro com placa do Rio de Janeiro e uma mulher foram flagrados com drogas quando estavam passando pelo Morro da Cruz, via de acesso à Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, no fim da tarde desta sexta-feira (22).



De acordo com relato dos policiais militares do Programa Estadual de Integração de Segurança Pública (Proeis), ao ser abordada, a mulher informou que estava utilizando o veículo como passageira de um aplicativo de transporte. Como o carro não constava como cadastrado no aplicativo e como a passageira e o condutor ficaram nervosos, os policiais quiseram saber de onde eles estavam vindo. A passageira respondeu que vinha da casa de uma tia, no Morro da Glória 2, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Os agentes então fizeram uma revista no automóvel e encontraram dois tabletes de maconha que totalizaram 1,5 kg da droga.



O condutor e a passageira foram levados para a 166ª DP, junto com o veículo que foi apreendido por transporte irregular. O casal permaneceu preso.



Prefeitura emite nota



O caso aconteceu em meio a uma polêmica com motoristas de aplicativos da cidade que estão resistindo à regulamentação do serviço feita pelo município no início desta semana. A prefeitura de Angra emitiu nota sobre o caso.



"A situação registrada reforça ainda mais a importância de intensificar a fiscalização de veículos irregulares no município, e também a necessidade da regulamentação do transporte por aplicativo, conforme determina o decreto publicado no Boletim Oficial do Município, de 15 de outubro de 2021.

A regulamentação do transporte por aplicativo visa oferecer maior segurança ao passageiro. Ele terá a certeza de circular em um veículo verdadeiramente cadastrado em um aplicativo, onde será possível ter acesso a todos os dados do motorista. Além disso, o condutor regulamentado terá que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e, caso cometa algum crime, terá o seu cadastro no Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros por Sistema via Aplicativo (STRPIPSA) cassado".