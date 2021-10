A Baía da Ilha Grande e as areias da Praia do Anil vão receber muitos atletas durante o fim de semana - Foto: Eperson Marques

Publicado 22/10/2021 17:12

O fim de semana esportivo vai ser agitado para quem estiver em Angra dos Reis. A cidade recebeu nesta sexta (22) os atletas que vão participar da segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia, na Praia do Anil. Novecentos atletas devem participar das competições divididas em provas de 8km e 16km, nas categorias OC1 (individual), OC2 (dupla), V3 (trio) e OC6 (seis pessoas).

Aproveitando o grande fluxo de pessoas, a prefeitura da cidade vai promover ações de reforço da campanha de vacinação para a prevenção da covid-19. No sábado (23), a vacinação será no Centro de Estudos Ambientais (CEA), no bairro Praia da Chácara, e no domingo (24), na Praia do Anil, durante o evento Esporte e Juventude.



O projeto prevê um dia de atividades esportivas e de lazer para todos. Tênis de mesa, futevôlei, dança funcional, skate, patins e bike são as principais atividades oferecidas de 7h às 16h.

Uma das pistas da Avenida Ayrton Senna, na Praia do Anil, será fechada para a realização das atividades.



O objetivo é retomar o espaço público e urbano da Praia do Anil para as atividades esportivas e de lazer, que ocorriam antes da pandemia. O Esporte e Juventude será realizado como um projeto piloto, que se for aprovado, voltará a acontecer uma vez a cada mês.

Ainda no domingo, além do Esporte e Juventude e do estadual de canoagem, um passeio ciclístico vai animar o Centro de Angra. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa. A concentração será na Praia do Anil, às 8h, com saída prevista para as 9h.