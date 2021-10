Os equipamentos vão beneficiar 27 produtores rurais do Vale Mambucaba - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 22/10/2021 11:01

Angra dos Reis - A Associação dos Produtores Rurais do Vale Mambucaba recebeu da Fundação Banco do Brasil, em parceria com a prefeitura, um caminhão frigorífico e um trator que vão auxiliar no beneficiamento da produção agrícola local. O investimento gira na casa de R$ 400 mil e foram viabilizados através de projeto apoiado pela secretaria municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca.



Como a associação tem dificuldades de mão de obra, além de ajudar na questão do beneficiamento, as ferramentas e utensílios que acompanham o trator agrícola - grade, arado, roçadeira hidráulica, plaina e carretinha - darão melhores condições de trabalho e aproveitamento da colheita.



- Este caminhão frigorífico vai nos ajudar no beneficiamento do palmito in natura e, como temos dificuldade com mão de obra, o trator também será muito importante para o desenvolvimento de nossas atividades – explicou a vice-presidente da associação, Eliana Viana.



A Associação dos Produtores Rurais do Vale Mambucaba atende a 27 associados que trabalham na agricultura familiar plantando palmito pupunha, aipim, banana e hortaliças. A atual gestão organizou toda a documentação da entidade e associados para realizar convênios que beneficiem os membros da entidade.



De acordo com o representante do Banco do Brasil presente à solenidade de entrega dos equipamentos, Angra dos Reis foi o único município do estado a receber um aporte financeiro na ordem de R$ 400 mil da instituição.



- Analisamos o trabalho da associação, vimos suas necessidades e orientamos o projeto, que foi elaborado com a contribuição da equipe técnica da secretaria de Agricultura. Cremos que estes veículos irão aumentar em 50% a capacidade de agricultura familiar local – afirmou Tyrrel Castro, gerente de Governo do Banco do Brasil.



- Esta gestão foi a que na mais captou recurso para a agricultura na história do município – avaliou Jefferson Affonso, diretor de Agricultura e Pecuária da secretaria.



O secretário de Agricultura aproveitou a oportunidade para dar mais uma boa notícia aos moradores do bairro Mambucaba.



- Em breve, iremos pavimentar um trecho de quatro quilômetros da Estrada do Sertão de Mambucaba, do Campo da Gringa até a primeira ponte. Com união, os produtores passam a ter mais força e, podem contar conosco para outras conquistas – ressaltou Wagner Junqueira.