Uma aluna faz o reconhecimento facial antes de entrar na sala de aula - Foto: Divulgação

Uma aluna faz o reconhecimento facial antes de entrar na sala de aulaFoto: Divulgação

Publicado 21/10/2021 14:46

Angra dos Reis - A rede municipal de ensino da cidade passa a contar com uma nova arma para combater a evasão escolar. O município está implantando um programa de reconhecimento facial que vai substituir a antiga “chamada” feita pelos professores antes do início de cada aula. O sistema promete ser revolucionário por acelerar o processo de comunicação com os pais que vão saber em tempo real se os filhos estão ou não na escola.



- Antes de ir para a sala de aula, o aluno fica em frente ao aparelho de reconhecimento facial que registra a sua presença e envia um SMS aos pais. Isso vai nos ajudar a combater o problema da evasão escolar, pois as famílias vão poder controlar melhor a frequência dos alunos na escola – explicou Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra dos Reis.



Atualmente o município tem mais de 21 mil alunos e, de acordo com o secretário, a taxa de evasão gira em torno de 3%. A implantação do reconhecimento facial pretende zerar esse número fazendo com que pais e alunos cumpram o seu papel no processo de aprendizado.



Elisângela Viana, moradora do bairro Areal, tem quatro netos que estudam na rede municipal de ensino de Angra e acredita que os pais que não dão atenção aos estudos dos filhos serão instigados a acompanhar o processo com mais atenção.



- Infelizmente existem crianças que dizem que vão para a escola e ficam nas ruas. Tem pais que não sabem disso, mas agora vão saber. O risco dessas crianças serem raptadas ou acontecer algo pior é real – disse Elisângela.



No momento as escolas do município estão sendo preparadas para receber os aparelhos que precisam de conexão com a internet. Após instalados, começa o processo de cadastramento facial dos mais de 21 mil alunos da rede. A intenção da secretaria de Educação é que o sistema comece a funcionar em todas as escolas no início do ano letivo de 2022.



- O projeto piloto está funcionando na escola municipal Júlio César Laranjeira, pois a unidade nos oferece todas as instalações necessárias aos aparelhos de reconhecimento facial. Mas até o início das aulas no ano que vem, todo sistema estará funcionando – ressaltou Fortunato.



O período de renovação das matrícula servirá também para atualizar os dados cadastrais dos alunos e dos próprios pais, que passarão a receber as mensagens por SMS.



O projeto faz parte da modernização do sistema de ensino do município que recentemente anunciou a entrega de notebooks aos professores e tablets aos alunos da rede.