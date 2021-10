Profissionais e estagiários de Educação Física serão qualificados até sexta-feira para dar aulas às crianças de Angra dos Reis - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 19/10/2021 16:32

Angra dos Reis será contemplada a partir da semana que vem com o projeto Container do Esporte que vai oferecer gratuitamente aulas de vôlei, atletismo, tênis, badminton e handebol a crianças de 6 a 12 anos. A capacitação dos estagiários e profissionais de educação física que vão dar instruções práticas e teóricas aos inscritos no projeto acontecerá durante toda a semana no Estádio Municipal.

Sessenta profissionais de educação física, entre formados e estagiários, estão sendo qualificados em duas turmas de 30 alunos. As aulas estão acontecendo das 8h às 12h e das 13h às 17h. O objetivo é iniciar o Container do Esporte na segunda-feira (25).

- Nosso maior interesse é que todos sejam capacitados e Angra dos Reis incentive mais ainda a prática de esportes - disse Leny Figueiredo, uma das coordenadoras do projeto.

Os pais e responsáveis pelas crianças que desejem participar do projeto devem procurar a sede da secretaria de Esporte e Lazer, no Estádio Municipal de Angra dos Reis - Rua Comandante Castelo Branco, 109, Balneário - entre 10h e 16h. Eles devem apresentar o RG e CPF das crianças para preencher a ficha de inscrição e responder o questionário de aptidão física.

- É importante que o poder público, por meio de parcerias, estimule a qualificação e o desenvolvimento dos profissionais de educação física, ampliando seus campos de atuação, fato que vai impactar diretamente no serviço prestado à população de Angra - disse o secretário de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

O projeto Container do Esporte é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro e da prefeitura de Angra.