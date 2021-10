O primeiro evento do Play Folia reuniu os blocos carnavalescos da Ilha Grande - Foto: DIvulgação

Publicado 16/10/2021 07:39

Angra dos Reis - Neste sábado (16), os foliões da cidade vão poder participar de mais um evento do Play Folia, projeto idelizado para socorrer a indústria criativa do Carnaval e seus trabalhadores durante o período da pandemia de Covid-19. Entre 13h e 17h, acontece uma oficina de bateria com o Bloco Jacu Elétrico, na associação de moradores do Village Jacuecanga.

O primeiro evento do Play Folia aconteceu no início de outubro na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Uma live com a participação dos blocos locais foi transmitida pela internet, mostrando que o samba continua vivo apesar da festa de Momo não ter acontecido neste ano.



A programação do Play Folia se estende até o fim do mês. A iniciativa foi escolhida em um edital do governo do estado com investimento total de R$ 3,8 milhões na economia fluminense para premiação de atividades carnavalescas na internet.





Ainda estão previstas oficinas de máscaras e fantasias, o concurso Rainha e Rainha Gay do Carnaval e apresentação dos sambas enredos dos blocos carnavalescos de Angra dos Reis.



O evento homenageia Jorginho Cabeleireiro, um ícone do carnaval angrense, que morreu recentemente e tem apoio da secretaria municipal de Eventos.