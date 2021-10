Publicado 14/10/2021 14:43

Toda a população de Angra dos Reis está convocada a participar do Dia D da Multivacinação que acontece neste sábado (16), de 9h às 16h, em diversas unidades de saúde do município.



Neste dia, crianças de dois meses até jovens menores de 15 anos, poderão atualizar a caderneta de vacinação, com imunizantes como Tríplice Viral, HPV, Varicela, Rotavírus, Hepapite B, Pentavalente e Febre Amarela. É importante a apresentação da caderneta de vacinação.



A Multivacinação continuará sendo relizada até o dia 29 de outubro em todos os módulos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Angra dos Reis.

Para ser imunizado, basta agendar a vacinação no posto de saúde mais próximo. A lista com todos os endereços e telefones das ESFs está no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.