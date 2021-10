Nany People será a atração de sábado (16) no Festival do Riso em Angra - Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2021 16:51

Quem estiver em Angra no fim de semana corre um grande risco de morrer... de tanto rir. O Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, apresenta o Festival do Riso, de sexta-feira (15) a domingo (17). O evento contará com três espetáculos que prometem fazer os espectadores esquecerem as agruras deste mundo cruel, ou ao menos, mostrar o lado engraçado daquilo que tanto nos aflige.





Na sexta-feira, às 20h, o público será brindado com o espetáculo “A Madrasta”, com o ator angrense Maykon Renan, um grande sucesso de público e crítica na cidade. A reestreia contará com a participação especial da “web celebrity” Inês Brasil. A classificação indicativa do espetáculo é de 14 anos.



No sábado (16), Nany People apresenta a peça “Tsunany”, também às 20h, com classificação indicativa de 14 anos. O show relata de maneira divertida os diversos mal hábitos da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso indiscriminado de celulares e, não poderia faltar, os hábitos sobre os relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.



Fechando o Festival do Riso, o humorista Gustavo Mendes, que ficou nacionalmente conhecido imitando a “presidenta” Dilma, sobe ao palco às 20h de domingo (17) apresentando o espetáculo “As Melhores Piadas da Minha Vida”, com classificação indicativa de 16 anos.



Segundo Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, o festival é uma celebração ao aniversário do Teatro Municipal que em 2021 completou 21 anos.



- Nossa cidade tem uma vocação para o teatro e embora tenhamos que recuperar muito dessa pandemia, a comédia é o pontapé inicial, para celebrar que estamos vivos e fazendo arte. Viva o teatro de Angra dos Reis -, disse Andrei, lembrando que o uso de máscara por parte da plateia será exigido, além da apresentação do comprovante com as duas doses da vacina contra a Covid-19.



Quem comprar ingressos para os três dias de espetáculos paga apenas R$ 20. Quem for assistir somente uma peça vai desembolsar R$ 15.





O evento está sendo viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte.