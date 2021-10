Bombeiros socorrem as vítimas do grave acidente em Angra - Foto: Redes sociais

Publicado 08/10/2021 22:30

Um grave acidente a poucos metros do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Jacuecanga, terminou com um homem morto e outro ferido.

Ambos estavam em uma moto que se envolveu em uma batida com um carro no fim da tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com a PRF, os ocupantes da moto não usavam capacetes.

O carona foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal da Japuíba. O condutor da moto morreu no local.

O acidente aconteceu na rotatória de acesso à Rodovia Rio-Santos. Na semana passada, outro acidente bem próximo ao local da batida de hoje, matou um jovem de 25 anos.

O motorista do carro não sofreu ferimentos. Ele foi levado para a 166 DP (Angra) para prestar depoimento.