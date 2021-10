Laura comemora o gol que garantiu a vitória brasileira no amistoso contra as mexicanas - Foto: Jo Marconne/CBFTV

Publicado 07/10/2021 11:52

A jogadora angrense Laura Valverde, de 18 anos, foi convocada mais uma vez para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Esta é a quarta convocação da meia que atua no Santos Futebol Clube.

Laura integra a lista de 23 atletas que farão dois jogos preparatórios diante do Paraguai nos dias 22 e 25 de outubro.

As jogadoras iniciam os treinamentos para os amistosos no dia 18 deste mês e retornam aos seus clubes no dia 26, após a segunda partida contra a Seleção Paraguaia.

Laura Valverde foi a protagonista da seleção no jogo contra o México no dia 12 abril, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Filha de família com tradição no futebol de Angra dos Reis, Laura vem sendo convocada para a Seleção Brasileira desde a categoria sub-16.

Sua mãe Dulcinéia e os tios Jorge, Ênio, Ricardo, Pio, Flávio e Márcio Valverde, todos jogadores de destaque no futebol amador de Angra dos Reis na década de 1990, comemoraram a confirmação da convocação de Laura.

- Ficamos apreensivos quando foi anunciado que 3 das 26 jogadoras seriam cortadas da lista. Mas graças a Deus a Laura permaneceu. Agora é torcer para que ela faça bonito como no jogo contra o México -, disse orgulhosa a mãe Dulcinéia.

Confira a lista das jogadoras convocadas.



GOLEIRAS

Gabriela Barbieri – Internacional

Amanda Coimbra – Atlético-MG

Yanne Camille – Ferroviária



DEFENSORAS

Lauren Leal – São Paulo

Patrícia Maldaner – Grêmio

Tarciane – Corinthians

Kaylane – Flamengo

Lais Sartori – Grêmio

Ana Clara Consani – São Paulo

Jamille Santos – Bahia

Laura Valverde – Santos



MEIO-CAMPISTAS

Miriam Cavalcante – São Paulo

Vitória Yaya – São Paulo

Rafaela Levis – Grêmio

Luany – Fluminense

Analuyza – Santos



ATACANTES

Milena Leal – São Paulo

Milena Barreto – Internacional

Giovana Marcelino – São Paulo

Giovanna Fernandes – Santos

Tainara Almeida – Ceará

Nicole Marussi – Santos

Isabelle Caroline – São Paulo