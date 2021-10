As denúncias tem ajudado a polícia a combater diversos tipos de crime - Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2021 14:10

Angra dos Reis – O Disque Denúncia da cidade recebeu 81 denúncias sobre diversos crimes cometidos em todo o município entre os dias 1º e 30 de setembro.



Os fatos mais denunciados foram tráfico de drogas (24), seguido de informações de maus tratos contra animais (15) e localização de foragidos da justiça (06).



As denúncias de obstrução de vias públicas foram cinco e sobre desmatamento florestal, extração irregular das árvores e Covid-19, foram quatro.



Das 81 denúncias recebidas, 36 foram feitas pelo aplicativo Disque Denúncia e 45 pelo telefone 0300 253-1177.



Os bairros que tiveram o maior número de denúncias foram Parque Mambucaba (14), Centro (7) e Belém (6).



Várias prisões realizadas pelas polícias Civil e Militar em setembro contaram com o auxílio do Disque Denúncia que está oferecendo recompensas para informações que levem aos traficantes HD do Belém - R$ 1 mil -, e Vidigal do Camorim e Caputera - R$ 10 mil.



Os moradores podem auxiliar o combate aos crimes denunciando irregularidades pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, ou ainda pelo facebook (facebook.com/DisqueDenúnciaAngra). Em todos os canais o sigilo é garantido.