Leleco foi morto em operação da PM após conseguir fugir por diversas vezes - Foto: Disque Denúncia Angra

Publicado 05/10/2021 18:37

Angra dos Reis - O chefão do tráfico de drogas dos morros do Centro da cidade, Leonardo Vieira da Conceição, o Leleco, morreu durante operação da Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira (5).



Ele era um dos traficantes mais procurados pela polícia e estava com sua foto em um cartaz do Disque Denúncia de Angra, que oferecia R$ 2 mil para quem desse informações sobre seu paradeiro.

Leleco era suspeito de ter atirado contra o Fórum de Angra dos Reis em 16 de junho de 2020. Na ocasião, o prédio foi atingido por sete disparos de arma de grosso calibre.



Diversas denúncias davam conta que ele e sua quadrilha retiravam operadoras de internet e tevê a cabo dos morros de Santo Antônio e Caixa D’Água, obrigando os moradores a assinarem com uma empresa ligada ao tráfico de drogas. Outros dizem que a mesma ação era realizada no Morro da Fortaleza, também no Centro da cidade.



Moradores dessas comunidades denunciaram que estavam sendo expulsos de suas casas por não pagarem os “impostos” que Leleco cobrava da comunidade.



A operação



Muitos tiros foram ouvidos no Centro da cidade por volta das 16h. Pouco depois, as redes sociais anunciavam que Leonardo Vieira da Conceição, o Leleco, havia morrido durante operação da PM.



De acordo com essas informações, a Polícia Militar fez um cerco à comunidade onde Leleco se escondia. Enquanto um grupo subia o Morro de Santo Antônio, outro cercava pelo Morro da Carioca, via de escape geralmente usada pelos bandidos.



Após intensa troca de tiros os policiais encontraram o chefe do tráfico nos morros do Centro da cidade sem vida. Houve queima de fogos no Centro de Angra.

Após a confirmação da morte do traficante Leleco, comemoração é registrada em Angra dos Reis. #ODia pic.twitter.com/4x7KdNKGXe — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2021



A polícia pede que qualquer atividade criminosa em Angra dos Reis sea relatada ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ". Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.