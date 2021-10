As oficinas de esporte para a garotada em Angra começam no dia 25 de outubro - Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2021 12:22

Estão abertas as inscrições para oficinas de cinco modalidades esportivas gratuitas para crianças no estádio municipal de Angra dos Reis. São oferecidas vagas para aulas de Mini vôlei, mini atletismo, mini tênis, mini badminton e mini handebol através do projeto “Container do Esporte”.



As oficinas acontecerão de segunda a sexta, nos horários de 8h30 às 9h30 e 16h às 17h, para crianças de 6 a 8 anos. De 9h30 às 10h30 e de 15h às 16h, as aulas são para alunos de 9 a 12 anos. Todos receberão uniforme para participar das atividades.



Os responsáveis que desejarem matricular seus filhos devem procurar a sede da secretaria de Esporte e Lazer, no Estádio Municipal de Angra - Rua comandante Castelo Branco, 109, bairro Balneário.



As inscrições estão sendo realizadas de 10h às 16h, e são necessários o RG e CPF das crianças. Eles também vão responder a um questionário de aptidão física dos filhos.



BOA OPORTUNIDADE

Profissionais e estudantes de Educação Física também podem se inscrever para participar de forma remunerada como professores e estagiários do projeto. As inscrições devem ser feitas no mesmo local e mesmo horário.



Para estudantes é obrigatório apresentar a declaração da faculdade informando que a matrícula está ativa. Os profissionais deverão levar a carteira do Conselho Regional de Educação Física (CREF).



Para ambas as funções é necessário portar documento de identidade com foto e comprovante de residência com endereço da cidade.

A capacitação dos professores e estagiários será iniciada no dia 18 de outubro e, no dia 25, começam as oficinas.