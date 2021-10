A bala que atingiu o policial de raspão entrou pelo para-brisa da viatura - Foto: Internet

A bala que atingiu o policial de raspão entrou pelo para-brisa da viaturaFoto: Internet

Publicado 01/10/2021 09:12

Uma denúncia de que homens fortemente armados estavam reunidos em um sítio no bairro Areal, em Angra dos Reis, levou a Polícia Militar ao local.



De acordo com as informações, ao se aproximar do sítio a viatura foi alvejada pelos bandidos. Um dos tiros furou o para-brisa da viatura e acertou um dos policiais de raspão.



Houve um intenso tiroteio e ao final dois homens foram encontrados feridos. De acordo com a PM, eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.



O policial foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, onde foi atendido e liberado.