Publicado 30/09/2021 11:01

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares no início da noite de ontem (29), no bairro Lambicada, em Angra dos Reis.



De acordo com a PM, uma guarnição que estava em patrulhamento pela rodovia Rio-Santos avistou cinco elementos suspeitos e armados. Ao perceberem a chegada da viatura, os indivíduos começaram a atirar.



A PM revidou e realizou um cerco ao local. Quando os tiros terminaram, os policiais fizeram uma busca e encontraram um homem de cor parda, aparentando 25 anos, trajando short preto e camisa de time de futebol, caído e ferido.

Segundo a PM, com ele foram encontrados uma pistola 9 milimetros com numeração raspada, 6 munições, 2 rádios transmissores e uma grande quantidade de entorpecentes.



O elemento foi socorrido e levado até o Hospital Municipal da Japuíba, onde foi atendido, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



A ocorrência foi registrada na 166 DP. Até esta publicação o homem ainda não havia sido identificado.