A morte de Pedro Assad comoveu Angra dos Reis - Foto: Redes sociais

A morte de Pedro Assad comoveu Angra dos ReisFoto: Redes sociais

Publicado 29/09/2021 12:05

Pedro Assad, de 25 anos, faleceu nesta madrugada no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), em decorrência do traumatismo crânio encefálico que sofreu na tarde de ontem. A colisão aconteceu no km 474 da Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Jacuecanga.



O Corpo de Bombeiros socorreu o jovem que, devido ao seu estado gravíssimo, foi removido para o setor de emergência do HMJ.



Na manhã desta quarta-feira (29), amigos de Pedro começaram a publicar em suas redes sociais que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.



O enterro de Pedro Assad vai acontecer hoje à tarde no Cemitério do Carmo, Centro de Angra dos Reis.