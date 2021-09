Publicado 29/09/2021 14:12

Angra dos Reis - Cinemas e teatros da cidade do Litoral Sul estão autorizados a voltar a funcionar com 100% de sua capacidade. Porém, para que isso aconteça, os administradores dos espaços culturais deverão tomar algumas medidas em relação à Covid-19. O novo decreto foi publicado no Boletim Oficial nº 1.388, disponível no site www.angra.rj.gov.br



Quem for ao cinema deverá ter a temperatura aferida com termômetro infravermelho antes de entrar na sala de projeção. O acesso só será permitido à pessoas com temperatura abaixo de 37,5 graus.



Os clientes poderão ficar sem máscara somente para a alimentação. A recomendação é que os funcionários utilizem, além das máscaras, o “face shield”.



De acordo com o novo decreto, os cinemas devem incentivar a compra de ingressos online, assim como itens de alimentação.



As poltronas, corrimãos, puxadores de portas deverão ser higienizados após o término de cada sessão.



Em casos suspeitos de contaminação, os funcionários deverão ser afastados do trabalho.



A plateia dos espetáculos apresentados no Teatro Municipal de Angra deverá apresentar, obrigatoriamente, comprovante de vacinação.